FETÖ'nün finans sorumlusu Bodrum'da yakalandı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.<br>Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi. Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-18 23:49:39<br>
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