Evden kaçan 3 kız çocuğuna yaptırdıkları mide bulandırdı Evden kaçan kızların macera hevesleri kabusa döndü, 6 ayda hayatlarının şokunu yaşadılar 3 kız çocuğu tanıştıkları kişiler tarafından taciz edildi, uyuşturucuya alıştırılıp sattırıldı, hırsızlık yaptırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde küçük yaşta evden kaçan 3 kız çocuğu tanıştıkları kişiler tarafından taciz edildi, uyuşturucuya alıştırılıp sattırıldı ve hırsızlık yaptırıldı. Mide bulandıran olayda jandarma ekipleri 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonda yakalarken 3 kız çocuğunun macerası kabusa döndü. Kız çocukları evden kaçtıkları günden itibaren geçirdikleri 6 ayda hayatlarının şokunu yaşadı.



Bodrum’da 13 ve 14 yaşlarında olan 3 ortaokul çocuğu S.Ü., İ.Ö. ve İ.B. yılbaşında evden kaçtı. 3 kız arkadaş kaçtıktan sonra farklı ilçelerde tanıştıkları kişiler tarafından cinsel istismara uğradı. Muğla’nın başka ilçesine giden kızlar orada tanıştıkları farklı şahıslar tarafından uyuşturucuya da alıştırdı. Uyuşturucu bağımlısı olan 3 çocuk daha sonra uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldı. 2 ay boyunca çeşitli ilçelerde farklı kişilerle tanışan 3 kız çocuğunun iddialarına göre yolda otostop çektirilip, aracına bindikleri kişi veya kişilerin içeceklerine ilaç koyarak hırsızlık bile yaptırıldı. Gittikleri her ilçede tanıştıkları farklı kişiler tarafından suça bulaştırılan çocukların yaşadıkları olaylar mide bulandırdı.



Telefonları incelemeye alındı

Aylar sonra bulunan çocukların verdiği ifadeler doğrultusunda ortaya çıkan gerçekler jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Çocukların telefonlarını incelemeye alan ekipler fotoğraflardan şahısları teker teker tespit etti. İstihbarı çalışmalar sonucunda 27 kişinin evlerini tespit eden Bodrum İlçe Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler Bodrum’dan 9 şahıs, Ortaca’dan 2 şahıs, Milas’tan 2 şahıs, Dalaman’da ikamet eden 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 15 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Adreslerinde tespit edilemeyen 5 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalara devam edilirken kent dışında ikamet ettikleri tespit edilen 7 şahısla ilgili ise Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.



Jandarma ekipleri şüpheliler gelmeden önce Bodrum Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bir gurubun şüphelileri beklediği görüldü. 15 şüpheli için geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.