Gizem Karaca’nın yerel ürün sevinci Ünlü dizi oyuncusu Gizem Karaca, pandemi döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yerel tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor

Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi, 81 ilden gelen tohum taleplerini ücretsiz karşılamıştı. Ücretsiz tohum talebinde bulunanlardan birisi de ünlü dizi oyuncusu Gizem Karaca, tohumlarının fidana dönüşmesinin sevincini yaşıyor.

Çekimleri Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde yapılan ‘Güzel Köylü’ dizisi ile yıldızı parlayan Gizem Karaca, covid19 salgını sürecinde İzmir’deki evinin bahçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı yerel tohumları toprakla buluşturdu.

Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi sinema ve sanat camiasının yerel tohum taleplerine de cevap veriyor. Organik tarıma yönelik ünlü oyuncu Gizem Karaca İzmir’de yaşadığı evinin bahçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinden aldığı tohumları ekti.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde “Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum. Domates, biber, patlıcan bunların tohumunu Muğla Büyükşehir Belediyesinin tohum merkezinden aldım. Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor” yorumunu yaptı.

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