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Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu Dalaman ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri beş ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu Dalaman ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri beş ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’nın turistik ilçeleri Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda beş ayrı noktaya operasyon düzenledi. İlgili savcılıklardan alınan arama kararı sonrası yapılan operasyonlarda 38 kök 25 metre arası hint keneviri, 235 kök yeni dikilmiş fide halinde kenevir, 5 parça halinde Bin 407 gram esrar 10 gram Skunk 3 gram toz esrar, 3 gram Metamfetamin, hassa terazi,2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Yakalamalar doğrultusunda 10 şahıs hakkında adli talimatı ile gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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