Milas'ta meslek liseleri tanıtım toplantısı yapıldı

Meslek Liseleri Tanıtım ve Yönlendirme faaliyetleri kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.

Meslek liselerinin tanıtım toplantısı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Mesleki ve Teknik Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Türker Yurtsever’in başkanlığında meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi müdürleriyle yapılan toplantıda, 9’uncu sınıfa kayıtları yapılacak öğrenci ve velilerine rehberlik etmek amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik okulların resmi internet sitelerinde adayların ihtiyaç duyacağı içerikler ve okulları tanıtıcı bilgilerin yayınlanmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu kapsamında; sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına göre mesleki yönden yeterli bilgi ve beceriye sahip insan gücünün yetiştirilmesi sağlanarak ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulması için mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okul müdürlüklerince öğrenci ve velilerini bilgilendirmek amacıyla yapılacak iş ve işlemler mevzuat hükümlerine göre hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda yapılıyordu. Ancak, Kovid19 salgını nedeniyle mesleki tanıtım, yönlendirme ve rehberlik çalışmalarında da internet ortamının daha etkin kullanılması zorunlu oldu.



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