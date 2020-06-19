Karnelerini aldılar, işaret diliyle vedalaştılar

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen 2019-2020 Eğitim Öğretim ders yılı, resmen sona erdi. Sembolik olarak yapılan karne töreninde öğrenciler, işaret diliyle vedalaştı.<br>Datça genelinde 11 okulda, 2 bin 657 öğrenci yaz tatiline merhaba derken, sembolik olarak yapılan karne töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler, geçmiş yılların aksine bu kez öğretmenlere sarılmak yeriyle işaret diliyle kucaklaşıp, 'Maske-Mesafe-Temizlik' sloganları eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak, gelecek yıl sağlıklı bir ortamda buluşmak üzere vedalaştı. Bir grup öğrenci daha sonra, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, hareketsiz kalmamak adına düzenlenen bisiklet turuna katılıp, pedal çevirdi.<br>Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın şu günlerde zor bir dönemden geçtiğini belirtip, "Bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Evde kalırken ise hareketsiz kalmayın. Hareketsiz kalma derken de sosyal mesafeyi, maske kullanmayı ve hijyeni muhakkak ön planda tutacağız. Geleceğimiz olan gençlerin, topluma mesaj verme görevi de var. Bugün bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında katıldığınız bisiklet turu ile bu görevi yerine getiriyorsunuz. Sakın unutmayın, siz aynı zamanda biz büyüklerin de denetleyicisi olacaksınız. Ailelerinizi maske takma, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarın" diye konuştu.<br>Türk toplumunun teması seven bir toplum olduğunu belirten Aldal, tüm öğrenci ve öğretmenlere seslenerek, "Bundan böyle, bu süreç bitene kadar sarılmak yerine işaret diliyle kucaklaşalım. Birbirimize olan sevgimizi bu yola gösterelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-06-19 14:34:10<br>

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