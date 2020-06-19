Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla elde ettikleri bilgiler çerçevesinde 5 ayrı adrese dün operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ev araçlarında yapılan aramada, 38'i, 2 ile 5 metre arasında, 235'i ise yeni dikilmiş fide halinde toplam 273 kök Hint keneviri, 5 parça halinde toplam 1410 gram esrar, 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, bir hassas terazi, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi. A.O. ve B.O. gözaltına alındı. Şüpheli 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-19 15:11:53<br>

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