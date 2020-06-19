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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkardı

DHA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkardı

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villasının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Dilek Dündar için yakalama kararı çıkarıldı.<br>Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce, CanDilek Dündar çiftine ait 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon TL değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır" denildi.<br>15 GÜN İÇERİSİNDE TAHLİYE ETMELERİ İSTENDİ<br>Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu CanDilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi. Dündar çiftine 148 bin 144 TL ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği ileri sürüldü.<br>DÜNDAR, YIKIM İÇİN 2 İŞÇİ GÖNDERDİ<br>Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi geçen 11 Haziran´da tamamlandı. Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun toprak ile kapatıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.<br>Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkardı. Soruşturma kapsamında  Başsavcılığın talebi üzerine Dilek Dündar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla açma' olduğu öğrenilirken, suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-06-19 20:02:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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