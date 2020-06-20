Yüzen market denize açıldı

<br>Cavit AKGÜN-Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) Koronavirüs salgını nedeniyle tekne tatiline talep artınca, insanların günlük ihtiyaçlarını karaya inmeden karşılaması için yapılan yüzen marketler denize açıldı. 31 Ekim´e kadar Göcek´teki 20 farklı koyda bulunan tekneler, adalardaki 6 restoran iskelesine bağlanıp vatandaşlara ürün ve hizmet ulaştıracak.Koronavirüs salgınıyla hayata geçirilen kontrollü sosyal mesafe, yaz mevsiminde tekne turizmine olan ilgiyi, geçen yıllara oranla artırdı. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, `Mavi´ isimli teknesiyle Göcek´ten denize açılarak haftanın yedi günü yaş sebze, meyveden süt ürünlerine kadar birçok seçeneği tekne tatili yapan vatandaşlara ulaştıracak.ÖZEL SİPARİŞ DE ALINACAK16 metre uzunluğundaki teknenin 50 metrekare alışveriş alanına sahip olduğunu belirten CarrefourSA Satış Grup Müdürü Ersin Ceylan, "Paketli yaş sebze-meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz-plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünle müşterilerimize hizmet götürüyoruz. Özel siparişler olduğu zaman marinadaki CarrefourSA marketinden temin ederek ilgili müşteriye ulaştıracağı" dedi.Ceylan, denizdeki marketin, 31 Ekim´e kadar sabah 08.00´den akşam 20.00´e kadar Göcek´teki 20 farklı koy ve adalarda bulunan 6 restoran iskelesine bağlanarak hizmet vereceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-06-20 09:32:39<br>

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