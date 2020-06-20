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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Arslan’dan muhtarlara ziyaret

İHA

Korona virüs salgını öncesinde her ay Milas'taki mahalle muhtarlarıyla, kurum ve kuruluş yöneticilerinin de katılımıyla toplantı düzenleyerek yerleşim yerlerinin eksiklerini tespit etmeye, gidermeye çalışan Milas Kaymakamı Eren Arslan, muhtarları tek tek ziyaret etmeye başladı.

Kaymakam Arslan’dan muhtarlara ziyaret

Korona virüs salgını öncesinde her ay Milas’taki mahalle muhtarlarıyla, kurum ve kuruluş yöneticilerinin de katılımıyla toplantı düzenleyerek yerleşim yerlerinin eksiklerini tespit etmeye, gidermeye çalışan Milas Kaymakamı Eren Arslan, muhtarları tek tek ziyaret etmeye başladı.
Ziyaret sırasında muhtarların çalışmaları hakkında bilgi edinen Kaymakam Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü vatandaşlara göndermiş oldukları hediye paketlerinden de vatandaşlara takdim etti.
“Biz büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Birlikte başaracak, bu zor günleri geride bırakacağız inşallah” diyerek salgına karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Arslan, “Hediye paketlerinin dağıtımı tüm mahallelerimizde devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Muhtarlarımızı önümüzdeki günlerde de ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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