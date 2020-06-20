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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veliler sosyal mesafeyi unuttu

DHA

Veliler sosyal mesafeyi unuttu

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin velileri, çocuklarını dışarıda beklerken sosyal mesafe kuralını unuttu. Bazı velilerin heyecanlı oldukları görüldü.<br>Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 793 okulda eğitim gören 153 bin 293 öğrenci, yaz tatiline girdi. Kovid-19 salgını nedeniyle karne törenleri yapılmazken, öğrenciler karnelerini çevirim içi olarak e-okul üzerinden aldı. Bu yıl ortaokuldan mezun olan 16 bin 118 öğrenci, 13 ilçedeki 241 okuldaki 1208 salonda sınava girdi. Okullarda sınav salonlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda sıralar arasında en az 1 metre olacak şekilde ve en fazla 20 öğrenci olacak şekilde düzenlendiği görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretimi gerçekleştirilen maske, hijyen malzemeleri, tulum, dezenfektan, ayak hijyen havuzları, paspas, el hijyen istasyonları, sosyal mesafe yer işaretleri ve bilgilendirici afişlerin yer aldığı LGS hijyen paketleri sınav yapılan okullara gönderildi.<br>Menteşe'deki Şahidi Ortaokulu'nda LGS Sınavı'na girecek olan öğrenciler ile veliler, sabah erken saatlerde okul önüne geldi. Öğrenciler okul bahçesine girer girmez ayakkabılarını dezenfektanlı paspasa sildi. Eski maskeleri çöpe attırılırken, stantta görevli polisler tarafından yeni maske verildi. Elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra kimlik kontrolünün ardından sınavın yapılacağı salona yönlendirildi. Sınavın başlayacağı saate yakın yoğunluk oluşmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle öğrencilerin okul bahçesinde 2 metre arayla tek sıra halinde dizilmeleri sağlandı. Velilerin ise sınava giren çocuklarından daha çok heyecanlı olmaları dikkat çekti. Bazı veliler heyecandan sosyal mesafe kurallarını unutup birbirleriyle sohbet etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğrencilere kek ve meyve suyu dağıttıktan sonra başarı dileğinde bulundu. İl Emniyet ve Menteşe Emniyet Müdürlükleri ekipleri ise okul önlerinde güvenlik önlemi aldı.<br>Öğrencilerden Ceren Gürcan, pandemi sürecinde derslerine aksatmadığını, son 1 hafta içerisinde tekrar yaptığını söyledi. Anne Nurdan Gürcan ise, "Online eğitimin öğrenciler için güzel geçtiğini düşünüyorum. Bire bir ders vermek gibiydi. Bilgiyi almak isteyen öğrenci için hiçbir sıkıntı yaratmadı" dedi. Başka bir öğrenci velisi Suna Başaran da, "Çocuğumdan daha çok heyecanlıyım. Sınavının iyi geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-06-20 12:13:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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