Menteşe'de 16 bin 118 öğrenci LGS'ye girdi

Muğla'nın Menteşe İçesi'nde iki oturum halinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. 75 dakika süren 1'inci oturum saat 09.30’ da başlayarak saat 10.45’de, 2'nci oturum ise saat 11.30’da başlayarak saat 12.50’de sona erdi.

Menteşe'de 29 okul, 118 salonda gerçekleştirilen sınava bu sene il genelinde mezun olan toplam 16 bin 118 öğrenci girdi. Sınava Fen Liseleri ile sınav ile öğrenci alan Proje Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin puan ile öğrenci alacak bölümlerinde girmek isteyen öğrenciler katıldı. Muğla genelinde 13 ilçede toplam 241 okulda, bin 208 salonda sınav gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınava gireceği okullarda sınav salonları Kovid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düzenlendi.

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