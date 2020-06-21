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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarislilerin koylarda izole deniz keyfi

DHA

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, izole olarak deniz ve doğa keyfi yapmak isteyenler, hem ormanın hem de denizin bulunduğu koyları tercih ediyor.  Marmaris'te oturanlar ve günübirlik gelen tatilciler, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe merkezinde denize girmek yerine kırsal turistik Bozburun, Selimiye, Turgut, Hisarönü ve Bozburun mahallerindeki hem ormanın hem de denizin bulunduğu koyları tercih etmeye başladı. Araç ve motosikletleri ile deniz ve ormanların arasından geçen kara yoluyla manzara eşliğinde koylara gelenler, hem piknik yapıyor hem de denize girip, orman havası...

Marmarislilerin koylarda izole deniz keyfi

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, izole olarak deniz ve doğa keyfi yapmak isteyenler, hem ormanın hem de denizin bulunduğu koyları tercih ediyor. <br>Marmaris'te oturanlar ve günübirlik gelen tatilciler, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe merkezinde denize girmek yerine kırsal turistik Bozburun, Selimiye, Turgut, Hisarönü ve Bozburun mahallerindeki hem ormanın hem de denizin bulunduğu koyları tercih etmeye başladı. Araç ve motosikletleri ile deniz ve ormanların arasından geçen kara yoluyla manzara eşliğinde koylara gelenler, hem piknik yapıyor hem de denize girip, orman havası soluyor. Muğla ilçelerinden ve çevre illerden günübirlik çocuklarıyla gelen tatilciler, yol kenarındaki koylarda denize giriyor, piknik yapıyor. Bazıları ise portatif sandalyelerinde koylara hakim tepelerde oturarak, deniz manzarasını izliyor. Çevresinde insan istemeyenler ise teknelerle Bedir, Cennet ve Turunç adalarındaki koylara giderek, deniz ve doğayla baş başa kalıyor.<br>Alparslan Karaltı (37), "Muğla'nın Ortaca ilçesinden çadırımı alıp, Hisarönü Körfezi'ne aracımla geldim. Her gün farklı bir koyda çadırımı açıp anın keyfini çıkarıyorum. İnsanlardan uzak ve izole şekilde tek başıma denize girip doğayla baş başa kalıyorum. İş olmayınca stresimi böyle atıyorum" dedi.<br>Arkadaşlarıyla OrhaniyeBozburun yolu Yeşilova mevkisindeki koya gelen Marmarisli Melih Umut Demir (28), "Şehir merkezindeki plajlar kalabalık oluyor. Bildiğimiz koylarda insan az, sessiz ve sakin. Virüs nedeniyle korkmadan izole şekilde denize gidiyoruz. Benim de arkadaşlarımın da kafası rahat oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-21 08:16:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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