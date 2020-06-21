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Arda Turan Marmaris´te hayranları ile fotoğraf çektirdi

DHA

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS,(MUĞLA),(DHA) - Muğla´nın Marmaris ilçesinde, hafta sonu ailesiyle tatile gelen ünlü futbolcu Arda Turan bir kafeterya da oturarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Datça Karayolu´nun 35´inci kilometresinde bulunan 5 yıldızlı bir otele ailesiyle birlikte gelen ünlü futbolcu Arda Turan, Marmaris ilçe merkezine ziyaret etti. Marmaris´te ve Uludağ´da Yazıcı oteller sahibi Bursalı İşadamı Serkan Yazıcı ile birlikte ilçenin Yat Limanı Azmak Deresi girişinde bulunan, ünlü kişilerin uğrak yerlerinden biri olan kafeteryada oturdu. Mekanda...

Arda Turan Marmaris´te hayranları ile fotoğraf çektirdi

<br>Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS,(MUĞLA),(DHA) - Muğla´nın Marmaris ilçesinde, hafta sonu ailesiyle tatile gelen ünlü futbolcu Arda Turan bir kafeterya da oturarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.<br>Geçtiğimiz hafta Cuma günü Datça Karayolu´nun 35´inci kilometresinde bulunan 5 yıldızlı bir otele ailesiyle birlikte gelen ünlü futbolcu Arda Turan, Marmaris ilçe merkezine ziyaret etti. Marmaris´te ve Uludağ´da Yazıcı oteller sahibi Bursalı İşadamı Serkan Yazıcı ile birlikte ilçenin Yat Limanı Azmak Deresi girişinde bulunan, ünlü kişilerin uğrak yerlerinden biri olan kafeteryada oturdu. Mekanda dostlarıyla birlikte kahve içen ünlü futbolcuyu hayranları yalnız bırakmadı. Arda Turan, hayranların isteğini kırmayarak beraber hatıra fotoğraf çektirdi. Bir hayranı öz çekim yaparak sosyal medya hesabında fotoğrafı paylaşarak "Şans böyle bir şey" yorumu yaptı.<br>Neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilgi gören ünlü futbolcunun moralinin yüksek olduğu görüldü. 20 dakika mekanda oturan ünlü futbolcu, kendisini bekleyen özel araçla ayrılarak ailesiyle kaldığı otele gitti. Magazincilerin peşinde olduğu öğrenen Ardan Turan mekanda fazla kalmadığı, yarın Marmaris´ten ayrılacağı öğrenildi.<br>DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-21 22:35:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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