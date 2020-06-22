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'Ağaç katliamı' ile suçlanan akademisyen: Önce diktim diye hakarete uğradım şimdi de kestim diye

DHA

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğretim görevlilerinden Hacı Reşit Yılmaz, evinin bulunduğu toplu konutun ortak kullanım alanı olan bahçeye diktiği 12 meyve ağacından 7'sini, kendisinden başka ilgilenen olmadığı gerekçesiyle kesti. Yılmaz, "İnsanların duyarsızlıkları yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım. Ağaçları diktim diye hakarete uğradım, şimdi ise kestiğim için hakarete uğruyorum" dedi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz, evinin bulunduğu...

'Ağaç katliamı' ile suçlanan akademisyen: Önce diktim diye hakarete uğradım şimdi de kestim diye

<br>Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğretim görevlilerinden Hacı Reşit Yılmaz, evinin bulunduğu toplu konutun ortak kullanım alanı olan bahçeye diktiği 12 meyve ağacından 7'sini, kendisinden başka ilgilenen olmadığı gerekçesiyle kesti. Yılmaz, "İnsanların duyarsızlıkları yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım. Ağaçları diktim diye hakarete uğradım, şimdi ise kestiğim için hakarete uğruyorum" dedi.<br>Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı öğretim görevlisi Hacı Reşit Yılmaz, evinin bulunduğu Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki konutların ortak kullanım alanı olan bahçeye,  yaklaşık 10 yıl önce 12 meyve ağacı fidanı dikti. Zamanla büyüyen fidanlar erik, şeftali, ceviz, kayısı, incir ve dut vermeye başladı. Mahallelilerin meyveleri koparıp yemesi ile ağaçlarla ilgilenen olmamasına sinirlenen öğretim üyesi Yılmaz, geçen perşembe günü, 12 ağaçtan 7'sini kökünden kesti.<br>DHA muhabirinin ulaştığı Hacı Reşit Yılmaz, "Ağaç katliamı yapmadım. İnsanların duyarsızlıkları ve edepsizlikleri yüzünden ağaçları kesmek zorunda kaldım. Bu ağaçları dikip, büyüttüm. Bana laf söyleyenler bir kere bu ağaçları sulamışlar mı? Sizlere hakaret edilse o problemden kurtulmak istemez misiniz? Ağaçları diktim diye hakarete uğradım, şimdi ise kestiğim için hakarete uğruyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-06-22 15:40:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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