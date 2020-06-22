İş yerinin önündeki çardağa kendini astı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, restoran ve hediyelik eşya dükkanı sahibi Turhan Ş. (47), iş yerinin önündeki çardağa kendini iple asarak, intihar etti.<br>Yalıkavak Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfü Caddesi üzerindeki iş yerinin önündeki çardakta iple asılı biri olduğunu gören vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerini aradı.<br>Adrese gelen polis ekipleri, cesedin, Turhan Ş.'ye ait olduğunu belirledi.<br>Turhan Ş.'nin çardağın bulunduğu restoranı 20 yıldır işlettiği ve süs kabaklarından yapılan hediyelik eşyalar da sattığı öğrenildi. <br>1 çocuk babası Turhan Ş.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Turhan Ş.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-22 16:34:26<br>

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