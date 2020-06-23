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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta çiftçilere ‘zeytin sineği ve halkalı leke’ uyarısı

İHA

Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytinlik arazilerde inceleme yapan Milas Ziraat Odası'nda (MİZO) görevli ziraat mühendisleri, zeytinde bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve bu sebeple zeytin olan arazilerde yoğun şekilde etkili olması beklenen zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmasını, halkalı leke zararlısı için ise taban arazilerde yılda 3 dönem bordo bulamacı uygulanmasını önerdi.

Milas'ta çiftçilere ‘zeytin sineği ve halkalı leke’ uyarısı

Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytinlik arazilerde inceleme yapan Milas Ziraat Odası’nda (MİZO) görevli ziraat mühendisleri, zeytinde bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve bu sebeple zeytin olan arazilerde yoğun şekilde etkili olması beklenen zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmasını, halkalı leke zararlısı için ise taban arazilerde yılda 3 dönem bordo bulamacı uygulanmasını önerdi.
MİZO’da görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’nın talimatıyla oluşturdukları plan ve program dahilinde ilçedeki çiftçilerle tarlalarında görüşerek Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunuyor. Ziraat mühendisleri çalışmalar kapsamında; Ağaçlıhöyük ve Koru’da pamuk ve mısır, Yaşyer, Damlıboğaz, İçme ve Ovakışlacık’ta mısır ve yonca, Ören’de narenciye, zeytin ve ceviz, Pınarcık, Bafa ve Akçalı Mahallelerinde ise zeytin tarımı yapılan arazilerde inceleme yaptı. Ziraat mühendisleri, tespitler doğrultusunda çiftçilere tarımsal ürünlerde görülen zararlılar ve mücadele yöntemleri, bitki bakımı gibi konularda bilgi verdi.
"Zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmalı"
Zeytin tarımı konusunda Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti ile bilinçli tarım yapılan Akçalı Mahallesi’nde inceleme yapan Ziraat Mühendisi Abdullah Öz, Akçalı’da geçtiğimiz yıl oldukça yüksek bir verim alındığını hatırlatarak, “Akçalı Mahallemizde ana geçim kaynaklarından birini oluşturan zeytincilik, geçtiğimiz sezon çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bereketli bir hasat dönemini geride bırakan çiftçilerimiz, zeytinlerini budadılar, gerekli gübre çalışması yapıldı. Gelecek yıl için şuan itibariyle verim gözükmüyor. Ama zeytin ağaçlarının durumu gayet iyi bir sonraki dönem için burada diğer şartlardaki uygunlukla birlikte yüksek bir verim beklendiğini söyleyebiliriz.” dedi.
Zeytin zararlılarından olan zeytin sineği, zeytin güvesi ve taban arazilerde yoğun olarak görülen halkalı lekeye karşı uyarılarda bulunan Öz, “Bu yıl meyve az olduğu için yoğun bir zeytin sineği zararlısı bekliyoruz. Akçalı Mahallemizde zeytin sineği zararlısı için tuzak asımını gerçekleştirdik. Şuan tespitlerimize göre bazı alanlarda zeytin güvesi zararlısına karşı mücadele verilmesi gerekiyor. Halkalı leke içinde özellikle taban arazilerde bordo bulamacı uygulaması yapılmalı.” dedi. Öz, Milas genelindeki meyve veren zeytinlik arazilerde zeytin sineğine karşı tuzakların asılması ve sayımlara göre mücadele yönteminin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
"Taban arazilerdeki zeytinlikler büyük risk altında"
Zeytinin Milas’ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, “Zeytin tarımı için taban araziler yerine, rakımın yüksek olduğu araziler tercih edilmeli. Bu arazilerde dal kanseri, halkalı leke ve mantar hastalıkları görülme sıklığı oldukça düşük. Taban arazilerde nemle birlikte mantar hastalıkları sebebiyle verim düşüklüğünü ve ağacı kaybetmeye kadar giden sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Yeni kurulacak olan zeytinliklerde rakımın yüksekliğine, hakim rüzgar yönüne göre dikim yapılmalı" diye konuştu.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti’nden büyük fayda gördüklerini belirten Akçalı Mahalle Muhtarı Ali Çetin, Akçalı’nın bilinçli zeytincilik yapılan kırsal mahallerin başında geldiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Mahallemizdeki çiftçiler zeytinde kalite ve yüksek verim için büyük emek vererek ağaçlarına bakıyor. Zeytincilik konusunda bizlere her zaman destek olan Milas Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve personeline, Milas Ziraat Odası Başkanımız Sayın İsmail Atıcı’ya ve ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum"
“Danışmanlık alan çiftçi başarı elde ediyor"
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan çiftçilerin, tarımsal üretimde başarı sağladıklarını söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Milas Ziraat Odası tüm imkanlarıyla, personelimizle, ziraat mühendislerimizle çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Milas tarımını geliştirmek, çiftçilerimizin sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ücretsiz olarak sunduğumuz Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti ile birçok çiftçimize ulaşarak, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması için gayret gösteriyoruz. Cefakarca üretime devam eden çiftçilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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