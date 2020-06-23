Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne 5 yeni müdür yardımcısı

Yangın sezonu kapsamında Türkiye'nin en kritik bölgelerinin başında gelen Muğla Orman Bölge Müdürülüğü'ne 5 yeni müdür yardımcısı atandı. Muğla bölgesine atanan yeni müdürü yardımcıları görevlerine başladı.
Yapılan yeni atamalarla; Mehmet Oruç, Balıkesir Alaçam Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevinden Milas Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Erdal Durdağ, İzmir Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Seferihisar Şefliği görevinden Milas Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Taner Öye, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Şefliği görevinden Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Hasibe Doğan, Konya Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Kızıldağ Şefliği görevinden Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Volkan Aydın, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kuşadası Şefliği görevinden Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Mehmet Akbıyıkoğlu, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Ula Şefliği görevinden Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine; Mustafa Doğan, Konya Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Kurucuova Şefliği görevinden Yılanlı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Atamaları gerçekleştirilen yeni müdür yardımcılarının görevlerine başladığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.