Marmaris İncekum Plajı'nda hortum oluştu

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde zaman zaman etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan hortum, plajdaki masaları devirdi, şezlongları parçaladı.

Marmaris’e 34 kilometre mesafede bulunan ve Güney’in Maldivleri olarak adlandırılan İncekum Plajı'nda sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağmur sonrası kısa süreliğine hortum oluştu. Hortum sahilde bulunan şezlongları parçaladı, masaları devirdi. Hortumun oluştuğu bölgede işletmesi bulunan Cemal Bingöl ve personeli cep telefonları ile hortumu görüntüledi. Hortum nedeniyle dağılan şezlong ve masalar personel tarafından kaldırıldı.

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