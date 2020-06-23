İçme suyu hattı patladı, yolda hasar oluştu 

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla), (DHA)BODRUM'da, içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda hasar oluştu.<br>Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyunun ana hattında, dün saat 16.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular yolun alt kısmındaki bazı evlerin bahçeleri ve bodrum katlarına doldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı.<br>MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kargı mevkinde 700´lük DSİ ana isale hattında bir kez daha patlak oluşmuştur. DSİ tarafından tamamının yenilenmesi için girişimlerin devam ettiği hattın, bakım onarım çalışması MUSKİ ekiplerimizce yürütüldüğü için ekiplerimiz arızaya kısa sürede müdahale etmiştir. Çalışma devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-23 21:03:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.