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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da müftü ilk nikahı kıydı

DHA

Bodrum'da müftü ilk nikahı kıydı

<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla), (DHA)MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından ilçede ilk kez nikah kıyıldı.<br>Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Bodrum'da ilk nikah kıyıldı. İlçede oturan Fatma Öner (19) ile Berat Haykır (19) hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için Bodrum Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülükteki nikah, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Müftü Kapancı, evlendirme dosyası ve belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan metni okuyarak, çiftin nikahını kıydı. Çiftin "evet" cevabını vermesinin ardından Kapancı, "Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mübarek etsin" dedi. <br>Nikah merasiminin ardından İlçe Müftüsü Kapancı, çiftlerde evlilikleri boyunca bulunması gereken özellikleri, yerine getirilmesi gereken dini vecibeler ve diğer konularda nasihatte bulundu. Kapancı, "Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çok önemlidir. Rabbim hayırlısıyla, mutlu ve sağlıklı bir evlilik yaşamayı nasip etsin" diyerek evlilik cüzdanını gelin ve damada teslim etti.<br>Müftülük tarafından genç çiftlere dini kitaplar hediye edildi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve önlemler doğrultusunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-23 23:19:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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