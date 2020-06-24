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Marmaris Adliyesinin sevimli kargası Vefalı karga, daha rahat bir ömür sürmesi için sahiplendirildi

İHA

Marmaris Adliyesinin sevimli kargası Vefalı karga, daha rahat bir ömür sürmesi için sahiplendirildi

Marmaris Adliyesinde yaşayan ve türlerinin aksine insanlara olan yakınlığı ile dikkat çeken bir karganın, adliyede görevli polislerle olan yakınlığı görenleri şaşırttı. Kendisine yem veren Marmaris Adliyesinde görevli polis memuru Kemal Kolaağası’nın yanından yanından hiç ayrılmayan sevimli kargayı, daha rahat bir ömür sürmesi için ilçedeki bir iş adamı sahiplendi. İnsan eliyle beslenmeye alıştığı için kafesle yeni yuvasına götürülen sevimli hayvanın bundan sonra hafta sonu ve resmi tatillerde de daha rahat edeceği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre bir süre önce Marmaris Adliyesine gelen bir karganın aç olduğunu fark eden adliyede görevli polis memuru Kemal Kolağası, kargayı yem verip doyurdu. Bu olaydan sonra polis memuruna arkadaş edinen sevimli karga adliyeyi mesken edindi. Acıktığında polis memuru Kolaağası’ndan adete yem isteyen sevimli karga bir süre sonra Marmaris Adliyesinin maskotu haline geldi. Avukatlara da alışan karga, adliye ve çevresinde insanlardan kaçmaz oldu.
Polis memurlarına kendisini sevdiren ve tamamen evcilleşen karga sosyal medyada da çokça paylaşılınca ilçedeki bir iş adamı hafta sonu ve tatil günlerinde de karganın rahat etmesi için sevimli kargayı sahiplendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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