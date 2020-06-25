Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında

<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın 'Titan' isimli mega yatı ilgi odağı oldu.<br>Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yat, toplam 19 kişinin konaklayabileceği toplam 7 kabine sahip. Saatte 16 deniz mili hız yapabilen 14 personel kapasiteli yat, bir süre burada kaldıktan sonra demir alarak Yalı Mahallesi açıklarına geçti.<br>2010 yılında yapılan, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, içinde spor solunu, sinema, jakuzi, plaj kulübü de bulunan yatta, Rus milyarder Abramov'un kendisinin bulunmadığı, yakın dostlarının tatil yaptığı öğrenildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-25 16:15:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.