Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında

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<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın 'Titan' isimli mega yatı ilgi odağı oldu.<br>Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yat, toplam 19 kişinin konaklayabileceği toplam 7 kabine sahip. Saatte 16 deniz mili hız yapabilen 14 personel kapasiteli yat, bir süre burada kaldıktan sonra demir alarak Yalı Mahallesi açıklarına geçti.<br>2010 yılında yapılan, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, içinde spor solunu, sinema, jakuzi, plaj kulübü de bulunan yatta, Rus milyarder Abramov'un kendisinin bulunmadığı, yakın dostlarının tatil yaptığı öğrenildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-25 16:15:31<br>

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