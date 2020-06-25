Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. <br>Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-25 16:44:09<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.