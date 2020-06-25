Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını

DHA

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.  Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk...

Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. <br>Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-25 16:44:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını/ ...
Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale hattına tepki
YEREL HABERLER Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale ...
Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında
YEREL HABERLER Rus iş insanının lüks yatı 'Titan', Bodrum koylarında
'Bodrum'da lüks yerlerin yanı sıra, ekonomik tesisler de var'
YEREL HABERLER 'Bodrum'da lüks yerlerin yanı sıra, ekonomik tesisler ...
Yerel acentalar Marmaris’i gezdi
YEREL HABERLER Yerel acentalar Marmaris’i gezdi
Muğla'da FETÖ operasyonu: 1 avukat gözaltında
YEREL HABERLER Muğla'da FETÖ operasyonu: 1 avukat gözaltında
Öğrencilerin maske ve kalemi Büyükşehirden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu sınava girecek olan öğrencilere MUSKİ vezneleri aracılığı ile maske ve ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemesi dağıtıyor.
YEREL HABERLER Öğrencilerin maske ve kalemi Büyükşehirden Muğla ...
Muğla’da kaza Muğla-Aydın Karayolu Bozarmut Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.
YEREL HABERLER Muğla’da kaza Muğla-Aydın Karayolu Bozarmut ...
Başkan Gürün: Salgını fırsata çevirmek için özel bir konumdayız Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen seyahat acente temsilcileri ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün: Salgını fırsata çevirmek için özel bir ...
Tatile gelen polis memuru, çayda boğuldu
YEREL HABERLER Tatile gelen polis memuru, çayda boğuldu
Milas'ta strafor fabrikasında buhar kazanı patladı; 1 işçi ağır yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta strafor fabrikasında buhar kazanı patladı; 1 ...
Muğla Büyükşehir Altınkent ödülünde finale kaldı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Golden City Awards 2020 yarışmasında Altınkent Ödülü temasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında finale kaldı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Altınkent ödülünde finale ...
Buhar kazanı patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Buhar kazanı patladı: 1 yaralı
Fethiye'de kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu
YEREL HABERLER Fethiye'de kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu
Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş Muğla’nın Fethiye ilçesindeki lüks bir villaya narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 861 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 327 mermi ile 2 adet kelepçe ele geçirildi
YEREL HABERLER Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş Muğla’nın ...
Fethiye’de FETÖ/PDY operasyonu Muğla’nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasından sorumlu Muğla Barosuna kayıtlı ve aktif avukatlık yapan B.K. gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fethiye’de FETÖ/PDY operasyonu Muğla’nın Fethiye ...
Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform
YEREL HABERLER Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri ...
Bodrum Belediyesi eski başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi eski başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis ...
Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları üzerinde bilimsel araştırma başlatıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları üzerinde bilimsel ...
Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu
YEREL HABERLER Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu
Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum’da
YEREL HABERLER Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum’da
Bacağı hafriyat kamyonunu altında kaldı, ölümden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bacağı hafriyat kamyonunu altında kaldı, ölümden son ...
Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı
Bodrum’da şehre inen domuz ailesi ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bodrum’da şehre inen domuz ailesi ilgi odağı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X