Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını (2)

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<br>1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI<br>Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-25 17:14:04<br>

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