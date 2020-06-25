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Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum’u karıştırdılar Dudak uçuklatan fiyat Bodrum’u karıştırdı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çıkan hesap karşısında Bodrum'daki birçok işletme isyan etti. Neredeyse Bodrum'daki birçok işletmedeki fiyatların 10 katı fahiş fiyata satılan yiyecek içecekler ilçeyi karıştırdı.

Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum’u karıştırdılar Dudak uçuklatan fiyat Bodrum’u karıştırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çıkan hesap karşısında Bodrum’daki birçok işletme isyan etti. Neredeyse Bodrum’daki birçok işletmedeki fiyatların 10 katı fahiş fiyata satılan yiyecek içecekler ilçeyi karıştırdı.
Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin restoranında çıkan 2 bin 263 liralık hesap Bodrum’u karıştırdı. Kolaya 61 lira, 1,5 porsiyon dönerin tanesine 369 lira, pideye 184 lira, Türk kahvesine 53 lira, kahveye 61 lira, dondurmaya 184 lira, suya 20 lira yazılması Bodrum esnafını isyan ettirdi. Bitez sahilinde bulunan beachlerde aynı ürünler toplam fiyatı 200 ila 300 lira tutarken 2 bin 263 lira hesap dudak uçuklattı. Bitez’deki en ünlü mekanlar şezlonglarını ise ücretsiz kullandırmaya başladı. Bodrum’un en ünlü koylarından biri olan 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Bardakçı koyunda bile aynı ürünlerin hesabı 350 lira tutuyor. Bodrum’un en ünlü dönercilerinde ise dönerin porsiyonu 40 liradan veriliyor.
Bitez sahilinde bulunan otel ve beach işletmecileri fiyatların çok pahalı olduğunu ifade ederek, “Bitez sahilinde böyle fiyatlar yok. En pahalı yiyeceğimiz 90 lira tutuyor. Bu ürünlerin toplamında 200 lira ile 280 lira fiyat tutuyor. 4 kişilik bir ailenin toplam yeme içime bedeli bu kadar” dedi.
Bodrum’un en ünlü dönercileri ise böyle fiyatlara hiç döner satmadıklarını belirterek “Porsiyonunu 40 liraya satıyoruz dönerin. Ekmek arası ise 18 liradan satılıyor. Bu fiyatlar Bodrum’a zarar veriyor. Biz hayatımızda böyle fiyatlar görmedik” dedi.
O mekanda yemek yiyen iş adamı Gökhan Göz ise Bodrum’a 5 yıldır tatile geldiğini ifade ederek “Bodrum Türkiye’de turizmin en kuvvetli olduğu yerlerden biridir. Değişik rakamlar duyuyoruz. Kendimiz de yaşıyoruz. Türkbükü'nde 3 bin 800’lük fiyatlar bir mantıya 250 lira olması. Bu sene Bardakçı koyunu tercih ediyoruz artık. Burada daha uygun fiyatlar. Aynı yiyecek içecekleri Bardakçı koyunda 300 liraya yiyoruz. Bodrum'da kişiye özel fiyatlar var otel tercihinize bağlı buradaki fiyatlar. Ben 3 ay tatil yapan biriyim Bodrum’da burada 360 lira bir döner fiyatı olan yerde. Kişiye özel servis var. Düğmeye bastığınızda garson geliyor, papyonlu üst düzey bir hizmet var. Böyle bir oteli tercih ediyorsanız bu fiyatı ödemeniz gerekiyor” dedi.
Bodrum’da her bütçeye göre yiyecek içecek olduğunu belirten Göz, “Ben ortalama gelecek hesabı tahmin ettiğim için, isteyerek tercih ettim ve gittim. Orası da bir işletme, bir plajda papyonla hizmet aldığınız, restoranda veya güneşlendiğiniz alanda düğme ile çağrılan garson ve üst düzey hizmete ödeyeceğiniz hesap, bir halk plajındaki ödeyeceğiniz hesapla aynı olamaz. Ben hiçbir zaman kazıklanmadım. Burada da birçok mekana gitmişimdir. Bodrum gelinmesi gereken bir turizm alanıdır. Bodrum bir cennettir, Türkiye’nin incisidir. Kimse gelmekten korkmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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