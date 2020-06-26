Ortaca’da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; Ekşiliyurt Mahallesinde bir kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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