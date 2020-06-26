Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde çöp konteynerinden koç çıktı. Ağzı bağlı bir çuvalın içinde bitkin vaziyetteki koç tedavi altına alınırken, koçu çöpe atan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde yaşayan bir vatandaşın çöp atmaya gidince bir çuvalın içinde koç görüp zabıta ekiplerine haber vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbarı değerlendirip çöp konteynerlerinin olduğu bölgeye giden zabıta ekipleri, çuvaldan dışarı taşan koçu görünce hemen çuvalı açarak koçu çıkardılar. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ayakları bağlanarak çuvala konulup çöpe atılan koça ilk müdahale belediye zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler koça su verip önce ayıltmaya çalıştılar ayağa kalkamadığını görünce de hemen Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdiler.

Marmaris Belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri, koça serum ve ilaç vererek tedavi uyguladı. Koçun felç olduğu ve ayağa kalkamadığı ve yüksek ihtimalle sakat olduğu için çöpe atıldığı ya da koçun hırsızlar tarafından çalınıp sakatlanınca çöpe atıldığı düşünülüyor.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Ne yazık ki bu ilk değil daha önce böyle atılmış sakat keçiler gördük, yavru kediler köpekler gördük. Bu insanlık dışı bir olay" diyerek olaya tepki gösterdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ise, "Sabah saatlerinde ekiplerimize gelen ihbar üzerine koyunu bulduk buraya getirdik. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli müdahaleyi yaptı fakat sağlık durumu pek iç açıcı değil maalesef. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yaptığımız görüşmede bu hayvanın kulağındaki küpe numarasına göre 2018 yılında kesilmiş görünüyor. Sahibine ulaşamadık, kimin olduğu da kimin attığı da ortaya çıkmadı. Tedaviye olumlu yanıt verip tekrar ayağa kalkar ise geçen yıllarda bulduğumuz bir sahipsiz koyunumuz var onun yanına götürür bakarız" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü durumun gidişatına göre olayla ilgili soruşturma başlatacak.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayı inceleme altına alarak hayvana kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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