Marmaris’te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele’ gününde Marmaris’te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu madde ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris’te 5 şüphelinin işyeri ve ikametleri olmak üzere 11 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 197.84 gram kokain,2 bin 050 adet Ecstasy, 303.38 gram esrar 83.95 gram Metamfetamin, 32.03 gram Skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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