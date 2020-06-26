Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Karaca’ya ihaleye katılma yetkisi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Karaca’ya ihaleye katılma yetkisi verdi

İHA

Fethiye Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da ihale edilecek Kargı Mahallesi'nde 92 ada, 25 parsel önünde bulunan alanın ihalesine katılması için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ye yetki verildi.

Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Karaca’ya ihaleye katılma yetkisi verdi

Fethiye Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da ihale edilecek Kargı Mahallesi’nde 92 ada, 25 parsel önünde bulunan alanın ihalesine katılması için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ye yetki verildi.
Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda tüm katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Aynı zamanda toplantı öncesinde tüm katılımcılara maske dağıtılırken, salona giriş yapanların ateşi ölçüldü. Toplantıyı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başlattı. Kargı Mahallesi’ne de bir halk plajı yapılmasını istediğini söyleyen Karaca, bu konuda meclisten yetki istedi.
Olağanüstü meclisteki tek gündem olan, Kargı Mahallesi, 92 ada, 25 parsel önünde bulunan FethiyeGöcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki toplam 10 bin metrekare alanın 3 adet Büfe (18,00 m2), 3 adet duş (159,54 m2), 3 adet WC (124,53 m2), 3 adet kabin (58,68 m2), 9 bin 639,25 metrekaresi kumsal alan olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin Değişik 55.maddesinin 4/a fıkrasına göre 4 (dört) yıl süreyle işletmek üzere, pazarlık usulü ile kiralama izni verilmesi işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde 29/06/2020 tarihinde yapılacak olan ihalesinin katılımı ve ihale ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Fethiye Belediye Başkanlığı’nı temsilen Belediye Başkanı Alim KARACA’ya yetki verilmesine dair gündem oy birliği ile geçti.
Karaca, eğer ihalenin kazanılması durumunda seneye Kargı’da bulunan halk plajını da açacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Bodrum'a sezonun ilk Alman turistleri geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a sezonun ilk Alman turistleri geldi
Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok
YEREL HABERLER Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok
Marmaris’te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Marmaris’te uyuşturucu operasyonuna 5 ...
Muğla'nın turistik ilçeleri de kısmi sokak kısıtlamasından muaf
YEREL HABERLER Muğla'nın turistik ilçeleri de kısmi sokak ...
Başkan Oktay, 200 fidan ile meydan okudu
YEREL HABERLER Başkan Oktay, 200 fidan ile meydan okudu
Başkan Oktay özel güvenlikçileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Oktay özel güvenlikçileri unutmadı
Engelsiz plajlara Kovid-19 önlemi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’ya tatil amaçlı gelen engelli vatandaşların rahat bir şekilde denize girebilmeleri için oluşturduğu engelsiz plajları Korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.
YEREL HABERLER Engelsiz plajlara Kovid-19 önlemi Muğla Büyükşehir ...
Başkan Gürün: Seydikemer’e yatırımlarımız devam edecek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Seydikemer’de muhtarlarla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün: Seydikemer’e yatırımlarımız devam ...
Dalyan’da Otelciler Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Dalyan’da Otelciler Derneği kuruldu
Muğla’da sahiller hareketlendi
YEREL HABERLER Muğla’da sahiller hareketlendi
Muğla'da tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
YEREL HABERLER Muğla'da tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ...
Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi
YEREL HABERLER Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk ...
Havalar ısındı Ege kıyıları şenlendi Dünyaca ünlü yatlar, Ege kıyılarına demirledi
YEREL HABERLER Havalar ısındı Ege kıyıları şenlendi Dünyaca ünlü ...
Yerel Tohum Merkezi'nden aldığı tohumla 1 kilo domates üretti
YEREL HABERLER Yerel Tohum Merkezi'nden aldığı tohumla 1 kilo ...
Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça ...
(Görüntülü) Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını ...
Aydınlı avukattan yumruklu savunma Sokağı ringe çeviren avukat, kendini savunmak için bu yola başvurduğunu belirtti
YEREL HABERLER Aydınlı avukattan yumruklu savunma Sokağı ringe ...
Marmaris Belediyesi’nden deprem kitapçığı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nden deprem kitapçığı
Ortaca’da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Ortaca’da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden ...
Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti 2 saat süren yangından 10 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti 2 ...
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum’u karıştırdılar Dudak uçuklatan fiyat Bodrum’u karıştırdı
YEREL HABERLER Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum’u ...
Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını / ...
Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X