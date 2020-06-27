Kapana yakalanan domuz, belediye ekiplerince kurtarıldı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tel kapana yakalanan yaban domuzu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.<br>İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi´nde, bir yaban domuzunun kapana yakalandığı ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye hareket etti. Bir vatandaşın bahçesine giren ve tel kapana yakalanan domuz, ekiplerce iğne ile sakinleştirildi. Ardından ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda domuz kurtarıldı. Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Geçici Hayvan Barınağına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-27 00:59:26<br>
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