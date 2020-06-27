Bodrum'da 1 hektarlık alan yandı

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.<br>İslamhaneleri Mahallesi'ndeki otluk ve makilik bölgede, bugün saat 11.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiyeyi aradı.<br>İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman söndürme ekibi sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği üyelerinin de verdiği çalışmalar sonunda, yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık yarım saat süren yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.<br>Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-27 14:08:35<br>

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