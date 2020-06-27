Muğla’daki feci ölümün sorumluları tespit edilecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir restoranda yemek yerken üzerine düşen 1 tonluk su deposunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül’ün ölümü ile ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorumluların tespiti için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine iddiaya göre yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düşmüştü. Metal su deposunun altında kalan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirmişti.

“Olayı araştırmak için bilirkişi heyeti oluşturuldu”

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılacak olan soruşturma için bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyetinin, yapacak olduğu araştırma sonucunda ortaya konulacak olan rapor Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulacak. Çıkan rapor sonucunda olaya sebebiyet veren sorumluların belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca olayda hayatını kaybeden Batuhan Kaan Gül’ün babası Ökkeş Gül’ün, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun ölümüne neden olanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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