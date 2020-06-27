Terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitiren asteğmen toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) terhisine bir gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden 39.uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Teğmen Taylan Ekerel, düzenlenen törenle Muğla’nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs’tan uçakla Dalaman Havalimanı'na getirilen Ekerel, daha sonra baba ocağı Patlangıç Mahallesindeki evine helallik için getirildi. Evinden helallik alınan Ekerel, Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Ekerel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ekelel'in naaşı defnedildi.
Ekelel'in terhisine bir gün kala geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.