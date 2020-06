Marmaris’te üzerine su deposu düşerek ölen genç toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün akşam üzeri bir restoranın bahçesinde arkadaşları ile otururken, yan taraftaki apart otelin çatısındaki 1,5 tonluk su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç Batuhan Kaan Gül toprağa verildi.

Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesinde konmuş koltukta oturan 5 kişinin üzerine yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düştü. 4 kişi yara dahi almazken 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Siteler mahallesinde meydana gelmişti. Oturduğu alanın yan binasındaki apartın çatısında bulunan su deposu Batuhan Kaan Gül’ün üzerine düşmüştü. Sağ kolu direğinden kopan ve ağır darbe alan talihsiz genç olay yerinde can vermişti. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra cenaze Marmaris Devlet Hastanesinin morguna kaldırılmıştı.

Bugün saat 16.00 da Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’nden alınan cenaze, Beldibi Mahallesindeki Beldibi Camii’ne getirildi. Cenazeye Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, siyasi parti ve dernek temsilcileri, sevenleri, okul arkadaşları ve akrabaları katıldı. İkindi namazına müteakip Beldibi Cami bahçesinde sadece akrabaların katıldığı cenaze namazı kılındı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınan cenaze namazı sonrası Batuhan Kaan Gül araçla alınarak Beldibi Mahalle mezarlığına dualarla defin edildi.

