Milas'ta silah operasyonu

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Muğla’nın Milas ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 adet silah, 2025 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği’nce "Bireysel Silahlanma ile Mücadele" kapsamında, bir iş yerine yapılan operasyonda; 11 adet Pompalı Tüfek, 7 adet Yivsiz Av Tüfeği, 10 adet Kurusıkı Tabanca, 1375 adet Av Tüfeği Fişeği, 650 adet Kurusıkı Fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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