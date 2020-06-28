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FLAŞ

DHA

DHA: AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla / Marmaris 2020-06-28 20:54:07

FLAŞ

<br>DHA: AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla / Marmaris <br>2020-06-28 20:54:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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