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<br>DHA: AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla / Marmaris <br>2020-06-28 20:54:07<br>

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