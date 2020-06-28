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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin açılışını yaptı

İHA

Restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Bodrum Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Kale her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin açılışını yaptı

Restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Bodrum Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Kale her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Kale içerisinde gerçekleştirilen açılışa Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy’un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Bodrum’un turizm açısından önemli bir lokasyon olduğunu ifade ederek, “Sözümüz vardı, ikinci etabı yine Dünya Müzeler Haftası’nda tamamlayıp açacaktık ancak bu pandemi sebebiyle tabii bazı kısıtlamalarda olduğu için 2,5 aylık bir biliyorsunuz zor bir dönemden geçti dünya. Buna rağmen çok kısa bir gecikmeyle yani 40 gün kadar bir gecikmeyle bugün ikinci etabını sonlandırıp açtık. Bu ikinci etapla birlikte biliyorsunuz kalenin kuleleri var, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kulelerini ve Karia Güzeli Sergi Salonu'nu ve Serçe Limanı batığının olduğu binayı hizmete açmış oluyoruz. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık bin 100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı, yıl sonuna kadar onlar da tamamlanıyor. İngiliz Kulesi ve Uluburun batığı bunlara sergi salonu ile birlikte, bunları da hizmete aldığımız zaman bin 375 metrekarelik kapalı sergi alanıyla birlikte kale hizmete girmiş oluyor” dedi.

“Restorasyonda sürpriz alanlar keşfedildi”
Restorasyon programı başladıktan sonra bazı sürpriz alanların da keşfedildiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
“Mesela bu Alman Kulesi’nin oradaki mazgallar açıldı, restorasyon başladıktan sonra keşfedildi. Restorasyon içine dahil olan ve ama yine de sezonda bu sene geciktiği için Bodrum'un sezonuna bu projeyi yetiştirmiş olduk.”

“1 Temmuz’da kalede kültürel etkinlikler başlıyor”
Kalede 1 Temmuz itibarıyla kültürel etkinliklerin başlayacağını ve aynı tarihte bakanlığın Bodrum’daki halk plajının açılacağı müjdesini veren Bakan Ersoy, “Bodrum sadece arkeolojik değerleriyle değil kültürel faaliyetleriyle de Türkiye'nin önemli bir noktası. Turizm deyince kültür ve sanatla taçlandırdığınız zaman çok daha değerli, çok daha rakipsiz, çok daha güzel oluyor. Geçen sene biliyorsunuz bu bağlamda sahneyi de tekrar yetiştirmiştik, hizmete almıştık, bin 300 kişilik sahnemiz. Bu sene de 1 Temmuz itibarıyla kültürel faaliyetlere izin verildi. 1 Temmuz itibarıyla sanat sahnemiz hizmete giriyor. Özellikle biliyorsunuz geçen sene yine hizmete aldığımız Bodrumlular için bazen sık sık gündem oluyor. Burada bazı fiyatlamalar, ücretsiz halk plajımız var. Onu da 1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz bu sezon için tekrar. Ve halk plajlarını da Türkiye'nin birçok yerine yayıyoruz ve yine Temmuz sonuna kadar Antalya, Belek bölgelerinde iki tane daha halk plajını devreye alacağız ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde ilçelerin her birinde halktan çok talep gören Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu”
Kalede kalan son çalışmaların yıl sonuna kadar bitirileceğini işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bu proje yaklaşık şu ana kadarki kısımları 93 milyon liraya mal oldu. Son kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlandığı zaman yaklaşık 100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu ama güzel de oldu. İnşallah tekrar kültürel açısından, kültürel faaliyetler açısından Bodrum'u cazibe noktası haline getirecek, özellikle sahneyi de çok önemsiyoruz. Çünkü Bodrum'un merkezinin esnafıyla birlikte canlanması çok çok önemli. Turizmde ve kültürde yaptığımız faaliyetlerle esnafı da işin içine dahil ettiğiniz zaman herkesin mutlu olduğunu bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz.”
Belediye Başkanı Aras, kalenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kalemiz Bodrum için çok önemli bir kültür hazinesidir. Bu kültür hazinesinin içindeki en önemli değerlerinden biri de dünyanın sayılı müzelerinden olan Sualtı Arkeoloji Müzesi’dir. Sayın bakanımız kalenin restorasyonunun her aşamasında kendisi geldi, kontrolünü sürdürdü ve verdiği talimatlarla da kısa sürede böyle büyük bir restorasyon nihayete erdi” diye konuştu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Bodrum deyince ilk Bodrum Kalesi’nin akıllara geldiğini dile getirerek şöyle dedi:
“Kale içinde bulunan ülkemizin ilk sualtı arkeoloji müzesi, pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu anlamda kültürel açıdan büyük bir hazine konumunda ve geçmişten günümüze bir köprü niteliğindedir. Kültür turizminin gelişmesine önemli bir kapı aralayacak ve restorasyon çalışmasıyla yenilenen tarihi ve görkemli kalemiz ilimiz, ülkemiz turizmine katkı sağlamaya devam edecektir.”
Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler kaleyi gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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