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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Kalesi, hizmete açıldı

DHA

Bodrum Kalesi, hizmete açıldı

<br>Tolga TAHÇI- Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi´nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Ersoy, ücretsiz halk plajlarını arttıracakları müjdesini vererek, "Halktan çok fazla talep gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz" dedi.<br>Muğla´nın Bodrum ilçesinin simgelerinden olan Bodrum Kalesi´nin ikinci etap restorasyonu tamamlandı. 2017 yılının ekim ayında başlanan tadilat çalışması kapsamında kalenin ilk bölümü geçen yıl Müzeler Günü´nde açılırken, tamamlanan ikinci etap restorasyon çalışmalarının ardından kale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un katılımıyla açıldı. Açılışa Ersoy ve eşi Pervin Ersoy´un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.<br>`BODRUM´UN CAZİBE NOKTASI OLACAK´<br>Açılışta konuşan Bakan Ersoy, dünyada etkili olan pandemi sürecine rağmen kalenin açışının çok fazla gecikmediğini söyledi. Ersoy, "1 Haziran itibariyle ülkemizde yeni normalleşme süreci başladı. Biz de bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini yeni normallere uygun bir şekilde ziyaretçilere açtık. Bunların en önemlilerinden biri de Bodrum Kalesi´ydi. Restorasyon çalışmalarına 2017 ekim ayında başlamıştık. Kale sadece bir yaz sezonunda kapalı kaldı. Geçen sene ise ilk etabın açılışını yapmıştık. Bu sene de sözümüz vardı ve ikinci etabı da Müzeler Haftası´nda açacaktık. Ancak pandemi sebebiyle tüm dünya zor bir süreç geçirdi ancak kısa bir gecikmeyle kaleyi açtık. İkinci etapla birlikte kalenin İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kulelerini, Karya Güzeli Sergi Salonu´nu ve Serçe Limanı Batığı´nın olduğu binayı hizmete açmış oluyoruz. İkinci etapla birlikte yaklaşık bin 100 metrekare kapalı sergi alanını açtık. Çok az bir işimiz kaldı ve yıl sonuna kadar onlar da tamamlanacak. İngiliz Kulesi ve Ulu Rumbatı´nı da hizmete aldığımız zaman bin 375 metrakarelik kapalı sergi alanıyla birlikte kale hizmete girmiş olacak. Restorasyon programına başladıktan sonra keşfettiğimiz alanlar da kaleye kazandırdık. Sezon da bu sene geciktiği için projeyi sezona yetiştirdik. Bu proje 93 milyon liraya mal oldu. Geride kalan işler de tamamlanınca 100 milyon lirayı bulacak. Ancak çok güzel oldu. Kültürel faaliyetler olması açısından Bodrum´un cazibe noktası haline gelecek" ifadelerini kullandı.<br>`SANAT FAALİYETLERİ TEMMUZ´DA BAŞLIYOR´<br>Bakanlık olarak ücretsiz halk plajlarını birçok bölgede yayacaklarının müjdesini veren Ersoy, "Bodrum sadece arkeolojik olarak değil, kültürel faaliyetleriyle de Türkiye´nin önemli noktalarından bir tanesi. Turizm, kültür ve sanatla taçlandırırsanız çok değerli ve rakipsiz oluyor. Geçen sene bu bağlamda bin 300 kişilik sahneyi de hizmete almıştık. 1 Temmuz itibariyle sanat sahnemiz hizmete giriyor. Bodrum´da ücretsiz halk plajımız da 1 Temmuz´da hizmete girecek. Halk plajlarını da Türkiye´nin birçok yerine yayıyoruz. Temmuz sonuna kadar Antalya Belek ve Kadriye bölgelerinde iki plajı daha devralacağız. Ege´nin çeşitli bölgelerinde halktan çok fazla talep gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz. Bodrum´un merkezinin, esnafıyla birlikte canlanması çok önemli. Turizm ve kültürde yaptığınız faaliyetlerle esnafı da işin içine dahil ederseniz herkesin mutlu olduğu sonuç elde ediyorsunuz. Emeği geçen herkese gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hem Bodrum için hem de ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.<br>`KALENİN ŞANINA YAKIŞTI´<br>Kalenin, ilçeye kattığı değeri anlatan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Bodrum deyince akla ilk gelen simgelerden biri olan Bodrum Kalesi ve kale içinde bulunan ülkemizin tek Sualtı Arkeoloji Müzesi, birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu anlamda kültürel açıdan büyük bir hazine konumunda ve geçmişten günümüze bir köprü niteliğindedir. Kültür turizminin geliştirilmesine önemli bir kapı aralayacak olan restorasyon çalışmasıyla birlikte tarihi ve görkemli kale, ilimiz ve ülkemiz turizmine ve ekonomisine artı değer katmaktadır" diye konuştu.<br>Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da restorasyon çalışmalarının kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, "Kalemizin restore edilerek bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın bakanımıza ve sayın valimize teşekkürü borç bilirim. Sayın bakanımız restorasyonun her bölümünde kendisi takip ve kontrolünü sürdürdü. Verdiği talimatlarla da kısa sürede böyle büyük bir restorasyon gerçekleşti. Şu anda Bodrum Kalesi, tarihine ve şanına yakışır bir şekilde restore edildi ve açılıyor" diye konuştu.<br>Konuşmaların ardından kesilen kurdale kesilerek, kalenin açılışı yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tolga TAHÇI- Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-28 23:15:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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