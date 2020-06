Marmaris Kaymakamı Aksoy; “Çok şükür can ve mal kaybımız yok”

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin en çok hissedildiği mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Kaymakam Aksoy, deprem sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ile birlikte depremin en çok hissedildiği Osmaniye ve Bayır Mahalleri’nde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarından son durum ile ilgili bilgi alan Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kaymakam Aksoy, “Deprem mahallelerimizde olduğu gibi Marmaris merkezde de oldukça şiddetli şekilde hissedildi. Depremden hemen sonra kısa süreli bir telaş yaşandı. Deprem dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu an itibariyle bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hayat normal akışına dönmüş durumda” dedi.

Depremin hissedildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise deprem esnasında çok korktuklarını ifade ettiler.

