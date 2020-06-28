Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (3)

<br>DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDU<br>Marmaris´in kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesi´nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremle birlikte sokağa dökülen vatandaşlar, korkularını bastırmak için Atatürk ile Kordon Caddesi´ndeki sahil yürüyüş yolu ve parklara akın etti. Ebeveynler çay bahçelerinde oturup çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Kordon Caddesi´nden Siteler Mahallesi´ne kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu 'Yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaya çalışıp maske takarken, çoğunluğunun maskesiz dolaştığı görüldü. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-28 23:28:25<br>
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