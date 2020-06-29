Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

<br>MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Muğla´nın Marmaris ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.06´da meydana geldi. Yerin 63.30 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris´in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can e mal kaybı yaşanmadı.<br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise ilçenin Osmaniye Mahallesi olarak açıkladı.<br>DÜN 5.2 İLE SALLANMIŞTI<br>Marmaris´te, dün saat 20.43'te de merkez üssü Marmaris olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya´dan da hissedilmişti.<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris MUĞLA, (DHA)<br>2020-06-29 07:39:48<br>
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