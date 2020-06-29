MÜSİAD Muğla Şube’sinden Vali Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyareti

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Muğla Valisi Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, MÜSİAD’ın Muğla’da yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, MÜSİAD’ın il ekonomisine yaptığı katkıların önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

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