Uyuşturucu tacirleri tutuklandı Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Marmaris’te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D isimli 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada 197.84 gram kokain,2 bin 050 adet Ecstasy, 303.38 gram esrar 83.95 gram Metamfetamin, 32.03 gram Skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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