Bodrum'da, otel odasında çıkan yangın söndürüldü

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 4 yıldızlı otelin odasında, gece elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. <br>Gümbet Mahallesi Kemal Kayacan Caddesi'ndeki 4 yıldızlı otelin odasında, saat 02.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Müşteri bulunmayan oteldeki yangın, personel tarafından itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekibi, alevleri söndürdü. Odada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-30 11:44:22<br>

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