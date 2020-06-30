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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum´da

DHA

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)JENNIFER Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ve 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen 'Cloudbreak' isimli yat, Bodrum açıklarına demir attı. Geçen yaz 200'e yakın mega yatı ağırlayan Bodrum, yaz sezonun açılmasıyla birlikte,  lüks yatları ağırlamaya başladı. 72 metre uzunluğundaki, 22 kişilik mürettabata sahip yatta gün boyu hareketlilik yaşandı. Daha önce Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yatın içinde kimin olduğu bilinmezken, 1 haftalık kira...

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum´da

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)JENNIFER Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ve 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen 'Cloudbreak' isimli yat, Bodrum açıklarına demir attı.<br>Geçen yaz 200'e yakın mega yatı ağırlayan Bodrum, yaz sezonun açılmasıyla birlikte,  lüks yatları ağırlamaya başladı. 72 metre uzunluğundaki, 22 kişilik mürettabata sahip yatta gün boyu hareketlilik yaşandı. Daha önce Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yatın içinde kimin olduğu bilinmezken, 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında olan 'Cloudbreak', içinde bir havuz, saunalar, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-30 18:48:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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