Sürüklenen tekne kurtarıldı

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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.

Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kızılada açıklarında sürüklenen 18 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti.

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