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Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye çağrı Platform Sözcüsü Öykü Yağcı: “Esaret altındaki yunuslar her geçen gün ölüyor”

İHA

Avrupa'daki yunus parklarında iki yunus daha hayatını kaybetmesi üzerine Yunuslara Özgürlük Platformu, Türkiye'deki yunus parklarında yaşanan ölümlere atıfta bulunarak yeni yasama döneminde yunus parklarının yasaklanması için bir kez daha TBMM'ye çağrı yaptı. Ölen yunuslardan birinin henüz 7 günlük olduğunu belirten Platform Sözcüsü Öykü Yağcı, Türkiye'de son yıllarda 25 yunusun tel örgülü kafeslerde stresten telef olduğunu ancak bunun gizlendiğini ileri sürdü.

Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye çağrı Platform Sözcüsü Öykü Yağcı: “Esaret altındaki yunuslar her geçen gün ölüyor”

Avrupa'daki yunus parklarında iki yunus daha hayatını kaybetmesi üzerine Yunuslara Özgürlük Platformu, Türkiye’deki yunus parklarında yaşanan ölümlere atıfta bulunarak yeni yasama döneminde yunus parklarının yasaklanması için bir kez daha TBMM’ye çağrı yaptı. Ölen yunuslardan birinin henüz 7 günlük olduğunu belirten Platform Sözcüsü Öykü Yağcı, Türkiye’de son yıllarda 25 yunusun tel örgülü kafeslerde stresten telef olduğunu ancak bunun gizlendiğini ileri sürdü.
Havuzlardan Okyanuslara Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, Türkiye’de onlarca tesiste yunusların tutsak halde olduğunu belirterek her geçen artan yunus ölümlerinin önüne geçilmesi için yunuslara özgürlük talebini yineledi. Fransa'daki Planete Sauvage adlı yunus parkında 8 Haziran'da dünyaya gelen yavru erkek yunusun bir hafta sonra hayatını kaybettiğini ve tesis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yunusun kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğünün aktarıldığını ifade eden Öykü Yağcı, “2016'da Aicko adında yavru bir yunus daha aynı tesiste hayatını kaybetmiş, tesis çalışanları hiçbir açıklama yapmamış ve yunusun cansız bedeninin apar topar ortadan kaldırıldığı öğrenilmişti. O tarihte Aicko'yu gözlemleyen bilim insanları, beş yaşındayken annesinden koparılıp başka bir tesise taşınan genç yunusun diğer yunuslar tarafından dışlanarak fiziksel saldırıya uğradığını, vücudunda çok sayıda yara olduğunu ve beslenme yetersizliği nedeniyle çok zayıf olduğunu aktarmıştı. Aicko'nun ölümüne kadar olan süreçte aynı tesiste dört yunus daha hayatını kaybetmişti” diye konuştu.
Beton havuzların ve etrafı tellerle çevrilmiş kapalı deniz alanlarının, doğal yaşam ortamlarında her gün kilometrelerce mesafe kat eden yunuslar için hapishane hücresinden farklı olmadığını ileri süren Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, “Hayvanların ömür boyu özgürlüklerinden alıkonmuş olmaları, sürekli olarak yüksek müzik, inşaat, filtreleme ve ziyaretçilerin alkışları gibi duyusal örselenmeye maruz bırakılmaları, sosyal stres kaynaklı anneyavru arasındaki bağın zarar görmesi ve öğrenilmiş çaresizlik hissi nedeniyle depresyon, motivasyon eksikliği, yeme bozuklukları ve zayıflamış bağışıklık sistemiyle boğuşuyor. Türkiye’deki yunus parklarının kapatılması için yaklaşık 10 yıldır mücadele veriyoruz. Esaret altındaki yunus ve belugaların ölüm oranları, doğadaki akranlarına kıyasla 2,5 kat daha fazla olduğu ortada. Esaret altında dünyaya gelmiş yunusların da yaklaşık yüzde 52’si 1 yaşını bile doldurmadan hayatını kaybediyor. Rakamlar yunus gösteri ve terapi merkezlerinde gizlenen ihlallerin en somut göstergeleri bence” dedi.
“Tutsak edilen 25 yunusa ne oldu”
Açıklamasında yunus parkı sahiplerini eleştirip kısa sürede kaybolan 25 yunusun akıbetini soran Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü yağcı, “Bugün yunus parkı sahipleri milletvekilleriyle yaptıkları lobicilik görüşmelerinde ve Meclis tutanaklarında Avrupa’daki tesisleri olumlu örnekler olarak göstererek faaliyetlerini aklamaya çalışıyorlar. Fakat hayvanlar için bu vahim durum dünyanın her yerinde aynı. Aynı zamanda milletvekillerine Türkiye’deki 10 tesiste toplam 50 yunusun tutsak edildiğini aktarıyorlar. Oysa kamuya açık uluslararası CITES ithalat resmi belgeleri bize en az 75 yunusun 20052017 arasında yurtdışından Türkiye’ye getirildiğini ortaya koyuyor. Bu durumda aradaki farkta ortaya çıkan 25 yunusa ne oldu, bilmiyoruz. 12 yılda 25 yunus esaret altında hayatını kaybettiyse, her yıl 2 birey bu ticari tesislerde ölmüş demektir. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda geçtiğimiz yıl alınan yunus parklarının yasaklanması ve mevcut tesislerin kapatılması tavsiye kararının bir an önce yasalaşması için Meclis’e bir kez daha çağrı yapıyoruz” diyerek bu işin takipçisi olacaklarını söyledi.

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