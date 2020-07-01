Başkan Gümüş, yeni normal sonrası mahalle ziyaretleri sürüyor Korona virüs nedeniyle ara verilen yatırımları yeni normal yaşama geçilmesi sonrası tekrar başlarken, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İkizce, Kozağaç, Salihpaşalar, Bayır, Paşapınarı, Çiftlik, Kafaca ve Akçaova mahallelerini ziyaret ederek, muhtarların ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Kırsal Mahalleleri ziyaretlerinde belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gümüş, “Normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geliyor, öneri ve talepleri ilk ağızdan dinliyoruz. İmkânlarımız dahilinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların yaşam konforunu arttıracak projeler hazırlıyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizi ziyaret ederek, hali hazırda devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Muhtarlarımız ve halkımızla her zaman iç içe iletişim halinde olarak, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Mahalle gezilerimiz de devam edecek” dedi.

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