Seydikemer’de ormanlık alanda yangın çıktı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Seydikemer ilçesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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